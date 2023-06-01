◇ナ・リーグドジャース12―3パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ペンシルベニア州南西部のピッツバーグは四季がはっきりし、6〜7月は降水量が多いのが特徴。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が「ピッツバーグに来ると、いつも雨に悩まされる」と回想したほどだ。試合が激しく動いたのは雨がやんだ直後の7回だ。空には大きな虹が現れた。2安打と失策で勝ち越し、なお無死二塁。大谷は右腕ドテルの98・6マイル（約15