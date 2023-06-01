◇ナ・リーグロッキーズ7―3カブス（2026年6月9日デンバー）カブスの鈴木はロッキーズ・菅野の前に左飛と中飛に倒れた。メジャー初対戦だった昨年8月2日（中飛、四球、二ゴロ）に続いて抑えられ、「今日は最終的には甘い球が来たけれど、こっちの状態があまり良くないんで、ああいう結果になった」と淡々と振り返った。日本時代は打率・267（75打数20安打）、5本塁打、10打点だった。8回2死一塁では4番手右腕センサテー