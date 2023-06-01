◇インターリーグブルージェイズ3―2フィリーズ（2026年6月9日トロント）ブルージェイズの岡本は次打者席でサヨナラ勝ちを見届けた。1―2の9回に打線がフィリーズの守護神デュランを攻略。「自分が決めると思って準備していたが、決まった瞬間はうれしかった」と笑みを浮かべた。2回は甘い速球を振り抜き、右翼フェンス直撃の二塁打。「詰まったが、抜けてくれたらいいなと思っていたので良かった」と納得の表情だ。