アトレティコ・マドリードが、今季限りでマンチェスター・シティを退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバに新たなオファーを提示するようだ。10日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。現在31歳のB・シウバは、2017年7月にモナコからマンチェスター・シティに移籍。公式戦通算460試合に出場し、前人未到の4連覇を含む6度のプレミアリーグ優勝、2022−23シーズンの3冠達成（プレ