私たちはストレッサーを受けると食欲がなくなったり、逆に食欲が増したりします。個人差や状況によっても異なりますが、うつ状態や不安などの強い精神的ストレッサーは食欲を減退させます。これは、ストレッサーによって交感神経が働き、血糖値が上昇したり、胃腸の働きが抑制されたりするためです。一方、同じストレッサーでもイライラしている時は、異常な食欲が出てしまいます。これは、ストレッサーで強まった交感神経を抑制す