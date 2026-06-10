博多RED 麻辣もつ炊き餃子やまやコミュニケーションズは、夏季限定メニューとして6月1日から10月31日までの期間、一部店舗を除く「博多もつ鍋やまや」各店で、「博多RED 麻辣もつ炊き餃子」と「旨辛もつ鍋」の提供を開始する。6月8日に行われたメディア向け試食会では、夏季限定で旨辛メニューを展開する背景、および「博多RED 麻辣もつ炊き餃子」と「旨辛もつ鍋」の特長について紹介した。旨辛もつ鍋「『博多もつ鍋やまや』では、