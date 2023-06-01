中国との関係構築に取り組んできた河野洋平・元衆院議長が亡くなったことを受けて、中国で活動する日本企業の団体、中国日本商会は「遺志を受け継ぎ日中経済交流の再活性化を追い求めていく」とするコメントを発表しました。中国日本商会は、河野氏について「日中関係が難しい局面にあるときこそ、民間の経済交流を途絶えさせることなく力強く復活させていくべきであるとの考えを持っていた」とした上で「遺志をしっかりと受け継ぎ