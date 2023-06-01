セ、パ両リーグは10日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表した。セ・リーグでは阪神の高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）が選出された。2選手は3、4月度の同賞にも選ばれており、投手、野手ともに2カ月連続で同一チームから同じ選手が選ばれるのは、史上初となった。また、パ・リーグからは日本ハムの伊藤大海投手（28）と西武のタイラー・ネビン内野手（29）が選ばれた。猛虎が誇る投打の軸が、快挙を成し遂げた。高