◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神・藤川球児監督（45）が10日ソフトバンク戦の7回に、就任2年目で初めて退場処分を受けた。熊谷の盗塁死についてのリプレー検証結果に異議を申し立てたため。球団監督の退場は2013年8月23日中日戦の和田豊監督（現ヘッドコーチ）以来。1点を追っていたチームは、指揮官を失った直後の守りで大きく崩れて2連敗を喫した。巨人に首位の座を明け渡し、2位に転落