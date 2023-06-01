◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神・津田が好投で存在感を示した。7回2死一、二塁から登板。海野を空振り三振に抑え、回をまたいで迎えた8回はピンチを背負いながら無失点に封じた。「任されたイニングをゼロでというのは常に考えているので。良かった」と振り返った。出場選手登録された当日に、すぐに迎えた登板機会でアピール。「いつでも行く準備をして」と次戦以降も0を並べる。