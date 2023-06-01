阪神・伊藤将が11日のソフトバンク戦での先発に備え最終調整を終えた。「しっかり全力で投げるだけ」今季登板は2回1/3を投げ3失点で降板した3月29日の巨人戦以来2度目。左大腿部の筋損傷から1軍復帰へ向けて順調に調整を重ねてきた左腕は「しっかり早く治すということと、実戦で結果だけを求めて調整していた。（ソフトバンク）打線はやっぱりいい。自分のピッチングができたら」と力を込めた。