◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）試合後、阪神・佐藤輝の表情は淡々としていた。「（藤川監督が退場になった）でも、最後まで前を向いてプレーをすることが大事だと思うので…」。虎の主砲は味方に流れを引き寄せようと必死だった。3試合ぶりの快音はその直後に生まれた。「（この安打をきっかけに）はい」4点ビハインドで回ってきた8回1死一塁の4打席目。カウント1―1から松本裕のまん中低