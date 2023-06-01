◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神・前川が2試合連続DH出場で打順も6番に昇格。その期待に第1打席で応えた。2回1死一塁で松本晴のチェンジアップに泳ぎながらも、バットの根元で右前に運び、一、三塁とチャンスを拡大、伏見の2点二塁打につなげた。「何とか1本出せたので。また次につなげて頑張ります」今季交流戦ではチームDH17打席目で初安打となった。福島、嶋村、ディベイニーと起用