◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神・中野が痛恨の同点失策に唇をかみ締めた。柳田の一発で1点差にされた4回の守りでミスが出た。2死一、三塁での庄子の打球を失策。同点のホームインを許した。ハーフバウンドの打球を半身になって処理しようとしたが、後逸。今季58試合目での初失策だった。「エラーはエラーなんで切り替えていきます。勝ち負けがつく世界なんで、しようがない。すぐ明日が