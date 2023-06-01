阪神の梅野が出場選手登録を抹消された。9日のソフトバンク戦でスタメンマスクをかぶるも、才木、椎葉とのコンビで5回で6被弾して10失点。6回からマスクをかぶった嶋村が残り4イニングを無失点に導いており、明暗が分かれる形となった。今季は開幕1軍を逃し、4月25日に初昇格するも打率・200、1打点と低迷。1カ月半で2軍へ逆戻りとなってしまった。