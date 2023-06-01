時の価値を見つめ直すイベントが開催されています。6月10日は時の記念日。東京・銀座のシンボルともいえる時計塔で有名な「SEIKO HOUSE」で開催されているのは、時間に関する展示会「Exhibition 時 2026わたしのリズム、みんなの時間」です。時計の発展とともに変化してきた時間の感覚や歴史を振り返りながら、一人一人が「自分の時間」を見つめ直す仕掛けになっています。会場は時計の内部構造を連想させる円形デザインで、ずら