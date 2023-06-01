オマーン沖のホルムズ海峡の船舶＝10日（ロイター＝共同）【ニューデリー、カイロ共同】インド外務省は10日、オマーン沖で商船が攻撃され、インド人乗組員24人のうち3人が行方不明になっていると発表した。他の21人は救助された。誰が攻撃したかについては触れていないが、声明で「攻撃を非難する」とした。一方、英海事当局は10日、オマーン沖で、タンカーの機関室で火災が発生したとの報告があったと発表した。乗組員2人が行