きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってややドル高の動きが見られる中、ポンドドルは一時１．３４ドル台に上昇していたものの、１．３３ドル台に伸び悩んでいる。一方、ポンド円は２１５円台に上昇後、２１４円台に伸び悩む展開。 来週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）について、エコノミストからは、７対２で政策金利を据え置く可能性が高いとの見方が示されている。チーフエコノミストのピル委員、グリーン委員が、