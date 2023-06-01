プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ゆで鶏のみそダレ」 「チンゲンサイの塩炒め」 「豆腐のサンラータン」 の全3品。 ヘルシーな食材を使用した食べ応えのある献立です。【主菜】ゆで鶏のみそダレ ゆでた鶏むね肉にたっぷりの生野菜を添えた、ヘルシーな主菜です。 ©Eレシピ 調理時間：1時間 カロリー：525Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 鶏むね