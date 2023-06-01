HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ビクトリア ムボコ] 0 - 1 [カロリナ プリスコバ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス2回戦で、第3シードのビクトリア ムボコとカロリナ プリスコバが対戦した。 試合はビクトリア ムボコの途中棄権により、カロリナ プリスコバが勝利した。