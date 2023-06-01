今年3月、三重県亀山市の高速道路で男女6人が死亡した事故で、大型トラックを運転していた女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、水谷水都代被告は今年3月、三重県亀山市の新名神高速下りで、大型トラックを運転して渋滞の列に追突するなどして、子ども3人を含む男女6人を死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われています。10日、津地方裁判所で開かれた初公判で、水谷被告は起訴内容を認め