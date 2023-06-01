ナッシュビルSCのトレーニングセンターでは初の練習北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで練習を開始した。ナッシュビルSCのトレーニングセンターでは初の練習となる。練習前には地元の子供たちと交流。DF長友佑都はハチマキ姿で登場した。左足首の違和感で調整が遅れていたMF遠藤航もスパイク姿でグラウンドに登場。ナッシュビル入りした8日の公開練習で