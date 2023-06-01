【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。５度目のＷ杯となるＤＦ長友佑都は、特製と思われる日の丸の国旗と数字の「５」と記された白のヘアバンドを着用して登場。日本での合宿初日には、１８年ロシア大会、２２年カタール大会で話題とな