大阪市内の地下街で女性が刺され、現場から男2人が逃走しているということです。警察が鑑識作業をしている場所には、血痕がいくつも残されていました。事件が起きたのは、大阪市・天王寺駅付近の地下街「あべちか」。周辺には、高さ300メートルの超高層ビル「あべのハルカス」などもある繁華街です。少し離れたところには、通天閣などがある新世界エリアも。この地下街で多くの人が行き交う午後7時45分ごろ、「女性が刺された」と1