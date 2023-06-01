サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開した。14日（同15日）の1次リーグF組初戦オランダ戦（ダラス）へ向け、総仕上げに突入する。5大会連続Ｗ杯メンバー選出のDF長友佑都は日の丸と背番号の5が入った特注と思われるヘッドバンドをつけて登場。練習開始前には地元ナッシュビルの日本人補習校に通う子供9