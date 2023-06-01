【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。ケガで別メニュー調整が続いていた主将のＭＦ遠藤航が、初めてスパイクを履いて全体練習に合流。初戦に向けて、頼れるキャプテンが戻ってきた。チームは１０日から３日間、ナッシュビルで直前調