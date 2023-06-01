アメリカ・ニューヨークで5月に始まった無料の家事代行サービス。背景には次世代AIの開発競争がありました。ニューヨークの住宅に派遣されたのは家事代行サービス「シフト」のスタッフ。2時間以内であればトイレ掃除からベッドメイキングまで、希望に合わせて幅広い家事を引き受けてくれます。料金は無料。その訳は帽子に装着されたカメラ。人間が行う家事をデータとして収集しています。実は「シフト」を手掛けるのは人型ロボット