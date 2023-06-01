河野洋平・元衆議院議長が今月8日、すい臓ガンのため亡くなっていたことがわかりました。89歳でした。河野氏は1967年に衆議院議員に初当選、通算14期つとめました。92年に宮沢内閣の官房長官となり、93年には野党となった自民党の総裁に就任しました。そして2003年に衆議院議長となったあと、2009年に政界を引退していました。