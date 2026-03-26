暑さや湿気で疲れを感じやすい季節に向けて、カフェ・ド・クリエから夏限定の新作メニューが登場します。爽やかなレモネードソーダ2種をはじめ、グルテンフリーのレモンレアチーズケーキ、パストラミビーフを使用した2種類のサンドなど、気分もリフレッシュできる全5品がラインアップ。おいしさはもちろん、からだへのやさしさにもこだわった、この夏注目のメニューをご紹介しま