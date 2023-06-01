京都府警によると10日午後4時35分ごろ、日本三景の一つとして知られる観光地「天橋立」で「クマが出て松並木の方に走って行った」と110番があった。その後、クマ1頭を発見、麻酔銃を使い午後10時40分ごろ捕獲された。