名古屋市中区にあるインターネットカジノ店が摘発され、従業員の男4人が逮捕されました。 【写真を見る】インターネットカジノ店摘発 従業員の男４人逮捕 常習賭博の疑い 「バカラ」と呼ばれるゲームで 名古屋・中区 逮捕されたのは、千種区に住む自称・風俗店従業員の瀬古進悟容疑者（44）ら男4人です。 警察によりますと、瀬古容疑者ら4人は去年9月から10月までの間、中区錦3丁目のインターネットカ