ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第５戦マクール杯」は１０日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。松尾夏海（３４＝香川）は準優９Ｒを逃げて優出一番乗りに成功。コンマ１３の好スタートを決めて先マイすると、全速攻撃に出た山田理央に反応する形で来田衣織も握って両者は共倒れの形に。この間隙を突いて山本梨菜がまくり差して迫ってきたが、内に絞って２Ｍを先取りする