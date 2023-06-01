NY株式10日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均50351.40（-520.71-1.02%） ナスダック25364.71（-314.11-1.22%） CME日経平均先物64385（大証終比：+45+0.07%） 欧州株式10日GMT15:13 英FT100 10256.44（+29.11+0.28%） 独DAX 24225.17（-207.89-0.85%） 仏CAC40 8185.06（-18.37-0.22%） 米国債利回り 2年債 4.118（+0.000） 10年債 4.524（+0.008） 30年債 5