ミラノ冬季五輪、山岳スキー男子スプリントの選手ら＝2月、イタリア・ボルミオ（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は10日、オンラインで理事会を開き、フランス・アルプス地域で開催する2030年冬季五輪の追加競技として、山岳スキーの採用を今月下旬の総会（スイス・ローザンヌ）に諮ることを決めた。大会組織委員会から提案があった。登山とスキーの両方の技術を駆使してタイムを競う山岳スキー