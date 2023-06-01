赤色灯山形県警寒河江署は10日、乗用車を飲酒運転したとして道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで朝日町、公務員阿部勝彦容疑者（57）を現行犯逮捕した。容疑を認めている。容疑者が別の乗用車に追突し計4台が絡む玉突き事故が発生、現場に駆け付けた署員が酒の臭いに気付いた。逮捕容疑は10日午後5時45分ごろ、同県大江町藤田の国道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。容疑者は勤務を終えた後だった。署や消防によ