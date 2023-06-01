国会は皇族の数を確保するための「立法府の総意」をまとめ、高市総理大臣に提出しました。森衆院議長：政府におかれては立法府の総意を厳粛に受け止めていただき、必要な皇室典範改正案を作成していただきたい。高市総理：早急に法律案の策定に取り掛かり、できるだけ速やかに骨子案について衆参両院の正副議長にお示しできるように取り組ませていただく。「立法府の総意」は女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧宮家の男系男子を
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