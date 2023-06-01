ボートレース蒲郡の「中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦」は１０日、予選２日目が行われた。小宮涼雅（２７＝広島）は進入固定の７Ｒを２コース発進。４号艇の入沢友治、５号艇の大橋由珠がＦに散り、自身もコンマ０５と踏み込んだスタート合戦を生き残り４着。２日目まで３走３、３、４着として、予選突破へ首の皮一枚つながった。舟足は「足は悪くはないと思う。夜の方がいいと思う。ただ、２日目は天気が変わっ