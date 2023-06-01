お笑い芸人の永野と、モグライダー・芝大輔が、１０日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】」に出演。芝の相方であるともしげをイジリ倒した。芝は２０２７年１月放送予定のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演が決定。役どころは「松坂桃李さん演じる主人公・小栗忠順の幼なじみの朝比奈昌広」という大役だ。これに永野は「大げさ抜きでファンが増える」と笑顔。他方、芝が