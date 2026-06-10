中道改革連合の伊佐進一議員が衆院選挙時に自民党のネガティブなまとめを絶賛していた過去ポストが9日頃からあらためて拡散され、波紋を広げている。 伊佐議員は高市早苗首相陣営が、自民党総裁選や衆院選挙時に他の立候補者のネガティブ動画の作成・拡散を依頼していたという疑惑について、国会などで追及している。 関連記事：高市陣営の中傷動画作成疑惑に中道・小川代表が猛批判「みっともないっていうか情けないよね」