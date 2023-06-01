サンワサプライの「縦横差し込み電源タップ」は、縦横異なる2つのコンセント口をペアにすることで、プラグを縦横どちらの向きでも差し込めるようにした電源タップだ。「車輪差しタップ」という名称でクラウドファンディングでも話題になっていた本製品、実際に購入して試してみた。 製品パッケージ。縦横に加えて間に差せることも訴求している。定格容量は14A/125V、消費電力は最大1400W 一般的に電源タップにお