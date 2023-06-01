サンワサプライの「縦横差し込み電源タップ」は、縦横異なる2つのコンセント口をペアにすることで、プラグを縦横どちらの向きでも差し込めるようにした電源タップだ。「車輪差しタップ」という名称でクラウドファンディングでも話題になっていた本製品、実際に購入して試してみた。 製品パッケージ。縦横に加えて間に差せることも訴求している。定格容量は14A/125V、消費電力は最大1400W 一般的に電源タップにお
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 90代女性にわいせつか 男逮捕
- 2. 長崎大学「入試ミス相次ぐ」
- 3. 娘を骨折させたか 27歳男を逮捕
- 4. YouTuberやまと「酷似」認め謝罪
- 5. 「TikTok日本一」でも凄絶な半生
- 6. 大阪で女性刺傷 鞄を奪われる
- 7. JR東 来春に切符が磁気からQRに
- 8. セブン スムージー半額で大混乱
- 9. 手と足どっちで流す?TOTOの回答
- 10. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
- 1. 90代女性にわいせつか 男逮捕
- 2. 長崎大学「入試ミス相次ぐ」
- 3. 娘を骨折させたか 27歳男を逮捕
- 4. 大阪で女性刺傷 鞄を奪われる
- 5. JR東 来春に切符が磁気からQRに
- 6. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
- 7. カレーの食中毒リスク下げる方法
- 8. ED治療市販薬、7月末に発売
- 9. イギリス ニートが101万2000人
- 10. 大阪の地下街 女性が刺されたか
- 1. LUUP初の死亡事故で不要論が再燃
- 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 3. サル山侵入で逮捕も反省の色ナシ
- 4. 早慶戦のお車で「異例の席次」
- 5. 日華懇を「日台懇」に改称調整 中国反発か、疑問呈すメンバーも
- 6. 橋下徹氏が名誉毀損で訴えたワケ
- 7. 職場で出産→殺害 遅すぎた懺悔
- 8. 河野洋平・元衆議院議長、今月8日に死去 89歳 すい臓がんのため
- 9. 焦って強硬策に走るトランプ、どこへ向かうのか～田原総一朗インタビュー - 田原総一朗
- 10. 毛以外も抜いてそう サロン実態
- 1. 露バルト艦隊の「弾薬庫」大爆発
- 2. エルニーニョ現象 2年ぶり発生か
- 3. 「日本は中国人を嫌っていない？」新幹線で見た企業広告に注目＝中国ネットは賛否
- 4. 「イエスの塔」完成 式典開催へ
- 5. トランプ氏 イランに攻撃予告か
- 6. 香港マンション火災 7人を起訴
- 7. コムドットやまと、TXT・ヨンジュンの“酷似グッズ”で謝罪も火に油 韓国ファンが怒る「またか」の背景とは
- 8. 日本人の中国旅行 リスクを指摘
- 9. 「ミュトス級」AIを一般提供
- 10. 素行不良の外人 日本に流入も
- 1. 井村屋新工場 あずきバー大増産
- 2. 「東大合格者数」中間一貫校の罠
- 3. 米スタバ 日本事業売却を検討か
- 4. 夏ボーナスで「支給格差」明白に
- 5. なぜ利上げすると物価高を抑制?
- 6. 新NISA「安全な投資」には盲点
- 7. 日経平均「含み損」の正体判明か
- 8. 「定期預金」と「個人向け国債」
- 9. 瀬谷の巨大テーマパークに不穏?
- 10. デジタル教科書が正式な教科書に
- 1. 楽天トラベルSALEで最大半額に
- 2. 「モンスター ロッシ」缶 再販へ
- 3. 楽天買い回りに1000円券が便利
- 4. GoogleのAI 質問者に「死んで」
- 5. Apple Intelligence 無償で提供
- 6. 下水中のウイルス濃度から新型コロナ流行を早期予測可能に 東北大らの研究
- 7. 日本エイサー、AMD製高性能CPUを搭載しユニークな菱形ボディのリーズナブルデスクトップPCを発売
- 8. やはりサムスン製の「GALAXY S II SC-02C」が圧倒的！Android搭載スマートフォンの内蔵メモリをまとめた【2011年夏モデル NTTドコモ編】
- 9. Intelの22コアXeonを47％も上回る高性能32コアモデル＆16コアで7万円強からという激安モデルなどサーバー向け「EPYC 7000」シリーズをAMDが正式に発表
- 10. データ基盤における最大の課題に、″要件を入力するだけで求められるデータ基盤設計図″提案のサービス
- 11. AIで仕事はどこまで減る？ フル活用したらウェルビーイングも改善されました
- 12. ジェシー・バックリー主演『ハムネット』のブルーレイ＆DVDが8月19日に発売
- 13. タッチ操作機能対応モデルに注目 HP夏モデルPC
- 14. Windows7搭載の極小タブレット
- 15. エプソンダイレクト 低価格ネットトップ及びミニノートPCの新モデルを発売
- 16. PS4『New みんなのGOLF』発売記念トーナメント参戦記、惜しくも決勝敗退。開発者が明かす新コース情報も
- 17. 3DMark、Windows on Arm対応を拡充 - PCIe帯域計測スイートもネイティブ化
- 18. マジコン販売の有名ブログが閉鎖
- 19. 野鳥の鳴き声250種も収録！ iPhoneアプリに野鳥の鳴き声図鑑登場
- 20. 世界最高容量となる3TBモデルの内蔵HDDが正式発表、互換性問題にも対応
- 1. 阿部慎之助氏 書類送検される
- 2. 山崎武司氏 息子逮捕でコメント
- 3. 藤川球児監督が退場 ブーイング
- 4. 楽天 三木監督休養に球界OB批判
- 5. 藤川監督 退場処分について説明
- 6. 村上宗隆不在でも「まじかよ…」
- 7. 松井裕樹 マウンドでぼう然した
- 8. ホワイトソックス西田陸浮3A降格
- 9. 「これからはパ・リーグです」から20年……「球界再編」騒動の渦中、SHINJOが「本盗」を決めた本当の意味
- 10. 日本生命セ・パ交流戦で5連敗
- 1. YouTuberやまと「酷似」認め謝罪
- 2. 「TikTok日本一」でも凄絶な半生
- 3. セブン スムージー半額で大混乱
- 4. TBS山本恵里伽アナが事実婚公表、生ラジオで理由説明「私も夫も名字を…」公正証書を提出
- 5. 野々村氏、夫婦巡り論破も賛否
- 6. 辻希美が視聴者に反抗 大荒れに
- 7. Switch2とPS5 買うならどっちだ
- 8. バーキン食べ放イベ 第2弾開催へ
- 9. リボーン最終回 混乱の声相次ぐ
- 10. JOYSOUND総合ランキング4位に「伯方の塩」 “究極のタイパ”でカラオケトレンドに異変
- 1. 小倉優子の「太らない習慣」反響
- 2. 「実家の太さ」で離婚?妻が激怒
- 3. 大黒柱妻 家族を顧みない夫
- 4. お見舞い嫌だった 藤本美貴吐露
- 5. 白昼堂々行われる 不倫のリアル
- 6. ルイ・ヴィトンがkudan houseでみせたオブジェコレクション「レ・プティ・ノマド」の世界
- 7. ワキガ手術も絶望 便所で腋洗う
- 8. スキマバイト募集 印象少し変化
- 9. チーズガーデンの夏限定スイーツ♡黒糖フィナンシェと爽やかレモンが登場
- 10. 3COINS新作のインテリア雑貨
- 11. 【心理テスト】お花畑と聞いて思い浮かべる情景は？ 答えでわかるあなたの妄想力
- 12. SOMETHING×ハローキティ初コラボ！大人可愛いデニムアイテムが登場♡
- 13. 「否定しないで」とお願いしていたのに！友人にこみあげる悲しみと怒り
- 14. ＜出張、旅行、帰省etc.＞【niko and ...】常備しておくと便利な「旅行お助けグッズ」
- 15. ゼリーもいいのよ。【大塚製薬工場】のOS-1、ゼリータイプがAmazonセールでお安くなって登場中！食欲がないときにも！
- 16. 浮気ずるずる夫 義兄が選んだ道
- 17. Jagabeeと東京ばな奈が初コラボ
- 18. 猫とのリアルな暮らしを追体験
- 19. エッ！？いいことばっかり！サバ缶とパセリの最強コンビ！
- 20. ウチはいくらまでかけられる？介護のお金を考えよう【介活のススメ】