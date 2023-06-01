仕事でもプライベートでも筆者のパソコンはすべて「Windows 11」。会社から貸与されている「ThinkPad X13 Gen 5」で初めて使ってから2年くらいの付き合いになります。 仕事以外で使うノートパソコン（タブレットだけど）を買ったのはたぶん10数年ぶりだと思う。ちなみに主な用途は読書（SONY Reader）だ それ以外では、主としてプライベートのメインマシンであるデスクトップパソコンでWindows 11を