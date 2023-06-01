◆星空に抱かれて極上の熟睡体験。プラネタリウムで「熟睡プラ寝たリウム」開催コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAで、2026年7月1日（水）から7日（火）の7日間、期間限定の特別イベント「熟睡プラ寝たリウム七夕からめぐる88星座」を開催。寝苦しい日が続く夏の夜、はるかかなたの星空に思いをはせて、癒やされながら非日常のひとときを過ごす贅沢体験を。星空と語りに癒される、大人のヒーリングタイム「熟睡プラ寝たリウム」