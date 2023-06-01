◆話題のグルメにハシゴ酒も楽しめる！「進化系横丁＆フードホール」4選【夏の夜のおでかけ特集2026】話題のエリアに、これまでのイメージを覆すおしゃれな"進化系横丁＆フードホール"が続々登場！渋谷、芝浦、虎ノ門、関内の4スポットは、空間もそれぞれ個性があり、名だたる名店が手がける美食メニューがずらり。さらには、館内醸造のビールなど、ここでしか飲めないお酒も。涼しい室内で快適に美食めぐりができるから、蒸し暑