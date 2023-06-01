中国の海事当局は、台湾の東側海域で掃海や測量などを実施したと発表しました。日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉の開始で合意したことに対する必要な行動だとして反発を強めています。中国メディアによりますと、交通運輸省の指揮下にある海事局などは、今月6日から台湾の東側海域で行っていた特別取り締まり活動などがきょう終了したと発表しました。また、台湾の東側の重点海域で掃海や測量を実施したとしています。中国は