“未完の聖堂”として知られるスペイン・バルセロナの世界遺産、サグラダ・ファミリア教会のメインタワー「イエスの塔」が完成し、ローマ教皇レオ14世がまもなく記念ミサを執り行います。140年以上続く建築の節目であるほか、10日は建築家アントニ・ガウディの没後100年で、ミサにはスペイン国王夫妻をはじめ、4500人以上が参列する予定です。