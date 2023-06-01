気象庁は、2026年の春から「エルニーニョ現象」が発生しているとみられると発表しました。この現象は南米・ペルー沖の赤道付近で海面水温が平年より高くなることで、世界の異常気象の一因と考えられています。また、10月ごろに「スーパーエルニーニョ」が発生する可能性が高いと予測されていて、今後日本でも発達した台風が接近しやすくなる恐れがあります。