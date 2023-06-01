【TM9EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)】 6月11日 出荷開始 価格：3,300円 フジミ模型は、プラモデル「TM9EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」の出荷を6月11日に開始する。価格は3,300円。 本製品は、デフォルメされた「三式中戦車 チヌ」に砲炎と砂塵のエフェクトパーツが付属した特別仕様。前型の一