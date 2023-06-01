【Amazon：dreame (ドリーミー) ロボット掃除機 セール】 開催期間：6月11日0時～6月21日23時59分 L40s Pro Ultra Amazonにて、dreame (ドリーミー) のロボット掃除機がセール価格で販売されている。期間は6月21日23時59分まで。 期間中、第6世代 TurboForce モーターを搭載した「L40s Pro Ultra」、25,000Paの強力な吸引性能を搭載