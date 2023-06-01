4月、ニューヨークの国連本部で、公開討論に臨むグロッシIAEA事務局長【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）の定例理事会は10日、イランに対し、IAEAの査察に協力し、貯蔵する高濃縮ウランに関する情報をIAEAに提供するよう求める決議案を賛成多数で採択した。イランのナジャフィIAEA担当大使は、現在の状況は昨年6月の米イスラエルによる攻撃の結果だとする声明を読み上げた。決議について「何の付加価値も見いだせず、状況