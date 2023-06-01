2002（平成14）年6月11日、JR東海はサッカーW杯のカメルーン―ドイツ戦が行われた静岡スタジアム最寄りの掛川駅から、東海道新幹線を12日未明まで運行した。1970年の大阪万博以来の深夜運転で、試合終了後に東京行き6本、名古屋行き2本の新幹線を臨時に走らせた。東京行き新幹線に乗り込むサポーター。